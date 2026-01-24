Un gol da attaccante vero quello che ha permesso all'Inter di rimontare il Pisa in un arco temporale brevissimo alla fine del primo tempo. Francesco Pio Esposito sta crescendo a vista d'occhio e la rete messa segno contro i toscani ha certificato la padronanza nell'attacco al primo palo. Sui social il classe 2005 ha esultato pubblicando l'istantanea dello stacco aereo vincente: "Avanti", ha scritto. Una didascalia breve. A Pio Esposito piace far parlare il campo, e lo sta dimostrando.