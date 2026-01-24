"FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Nazzareno Canuti e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari". Inizia così il comunicato ufficiale che il club nerazzurro esprime il suo cordoglio dopo la scomparsa dell'ex difensore interista, morto nella mattinata di oggi.

"Nato il 15 gennaio 1956 a Bozzolo, Canuti ha rappresentato una pagina autentica della storia dell’Inter - sottolinea il club -. Un uomo e un calciatore che ha indossato la maglia nerazzurra con orgoglio, dedizione e spirito di sacrificio, incarnando pienamente i valori del Club. Arrivato in prima squadra dopo il percorso nel Settore Giovanile, Nazzareno Canuti ha collezionato 183 presenze e una rete tra il 1976 e il 1982. Difensore affidabile e generoso, si è distinto per la forza atletica, la determinazione e la grande abilità nel gioco aereo, mettendosi sempre al servizio della squadra. Nel suo percorso all’Inter ha contribuito alla conquista di uno Scudetto e due Coppe Italia, facendo parte di un gruppo compatto e vincente, capace di scrivere pagine importanti della storia nerazzurra. Un legame con l’Inter nato giovanissimo, a soli 14 anni, e rimasto indelebile nel tempo. Il suo nome resta scolpito nella memoria del Club e di tutti i tifosi interisti come esempio di attaccamento alla maglia e professionalità".