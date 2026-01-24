La vigilia del big match contro la Juventus si fa ancora più delicata per il Napoli. Durante la rifinitura di oggi a Castel Volturno, infatti, Vanja Milinkovic-Savic non ha offerto le solite certezze dal punto di vista fisico, accusando un fastidio muscolare che ha immediatamente messo in allerta lo staff tecnico azzurro.

Il portiere serbo proverà fino all’ultimo a stringere i denti per essere a disposizione di Antonio Conte, ma la sua presenza allo Stadium resta in forte dubbio. Nelle prossime ore verranno effettuati ulteriori controlli per capire se potrà partire titolare o se sarà necessario cambiare piano tra i pali. La decisione definitiva verrà presa soltanto a ridosso del fischio d’inizio.

Nel caso in cui Milinkovic-Savic non dovesse farcela, l’alternativa è già pronta: Alex Meret, rientrato recentemente in gruppo dopo aver superato i problemi alla spalla, è pronto a difendere la porta del Napoli in una delle sfide più delicate della stagione.

Intanto la squadra ha già raggiunto Torino nel pomeriggio, stabilendo il proprio quartier generale all’Air Palace Hotel in vista della sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Nel gruppo è presente anche l’ultimo acquisto, Giovane Santana do Nascimento: il brasiliano, arrivato dall’Hellas Verona, ha fatto il suo ingresso in hotel separatamente dal resto della squadra, giungendo su un van prima dei due pullman con staff e compagni.

Secondo quanto riferito da TuttoNapoli.net, Giovane sarà regolarmente inserito nella lista dei convocati per la gara contro la Juventus. Ora resta da sciogliere l’ultimo nodo: chi difenderà la porta azzurra allo Stadium.