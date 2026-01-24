Tra calcio e storia antica e moderna del suo Paese, la Grecia: Anastasios Douvikas, attaccante del Como, parla di sé ai microfoni di SportWeek. Spiegando qual è stato a suo dire il fatto che lo ha aiutato nel suo ambientamento rapido al calcio italiano: "Penso mi abbia aiutato il fatto di aver giocato in Spagna, nel Celta Vigo. Sono cresciuto molto in uno dei principali campionati europei: scendere in campo contro Barcellona o Real Madrid mi ha preparato ad affrontare squadre come Inter e Napoli".

Altro fattore, un'altra vecchia conoscenza del nostro calcio: "Un allenatore come Rafa Benitez mi ha insegnato parecchio. Allo stesso modo, un grande allenatore come Fabregas, per giunta spagnolo, qui al Como mi sta aiutando molto, a partire dal capire le differenze tra calcio spagnolo e italiano, molto più difensivo rispetto all’altro, dove si privilegiano tecnica e fantasia. Qui invece c’è l’ossessione del risultato. Ma giocare e vivere in Italia mi piace davvero. Dal punto di vista calcistico e personale questo è il mio momento migliore".