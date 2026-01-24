Il Napoli mette a segno un nuovo colpo per l’attacco: è ufficiale l’arrivo di Giovane Santana do Nascimento dall’Hellas Verona. L’annuncio è stato dato direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis attraverso i suoi canali social, con un messaggio di benvenuto al giocatore.

L’attaccante brasiliano, classe 2003, ha svolto in mattinata le visite mediche a Milano prima di raggiungere la squadra in ritiro a Torino. In questo modo potrà essere subito a disposizione di Antonio Conte, che lo inserirà nel gruppo in vista della sfida contro la Juventus, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium.

L’operazione ha un valore complessivo di circa 20 milioni di euro. Il trasferimento è avvenuto a titolo definitivo, come confermato anche dal club scaligero tramite una nota ufficiale: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto alla SSC Napoli – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante brasiliano Giovane. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Giovane, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva”.