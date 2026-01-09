Dopo un decennio di successi consecutivi, la Juventus perdura da diversi anni in una fase di stallo, e ciò si è riversato anche nella scelta dei flop dell’anno: dal periodo post-Covid, partendo dal jolly (nel 2020 fu Douglas Costa ad aggiudicarselo), ormai il ‘Calciobidone’ – titolo a cura di Calciobidoni.it, del Guerin Sportivo e di Calcio 2000, destinato a certificare, a furor di popolo, la maggiore delusione della stagione – è diventato appannaggio di giocatori bianconeri. Probabilmente è l’applicazione pratica della legge del contrappasso, che dispone, dopo un periodo molto positivo, un altro contraddistinto da vacche magre. Da Ramsey, era il 2021, a Pogba per ben due volte e, nel mezzo, Arthur: l’involontaria sequenza temporale si rinnova anche quest’anno con Teun Koopmeiners, che vince l’Edizione 2025 staccando per pochi voti (343 complessivi, pari al 17,08% dei 2.008 votanti) nientemeno che un ex dell’altra sponda di Torino, Amine Salama (293 voti e il 14,59% dei votanti), e poi piazzare una sorpresa sul gradino più basso del podio: Maduka Okoye (Udinese), con 259 voti e il 12,09% delle preferenze. A seguire Douglas Luiz (Juventus), Taremi (Inter), Sanabria (Torino/Cremonese), Joao Felix ed Emerson Royal (Milan) e, a chiudere, Dovbyk della Roma e il povero Schuurs del Torino, inspiegabilmente ancora ai box dopo ben due anni di inattività.

Il ‘Jolly’, che raccoglie le segnalazioni degli utenti volte ad elencare i nominativi dei candidati esclusi dalla “Flop Ten”, va a il milanista Santiago Gimenez (scelto dal 21,05% dei votanti), trasformato in poco tempo da colpo di mercato a vero e proprio “oggetto misterioso”. Seconda piazza per un altro giocatore infortunato, Arkadiusz Milik della Juventus (15,79% delle preferenze), fuori dai giochi da molto più tempo. Mesi di stop, operazioni chirurgiche e lunghi periodi di riabilitazione. Terzo posto per Alvaro Morata del Como (11,84% di coloro che hanno espresso preferenze): già flop al Milan, anche in riva al Lario le cose non vanno bene per lui.

Come anticipato in apertura, il Premio sta praticamente assumendo tinte bianconere: è la sesta volta che vince un giocatore della Juventus, e la quinta consecutiva dopo Ramsey (2021), Arthur (2022) e lo stesso Pogba (2023), che con la vittoria bis del 2024, raggiunge Quaresma alla casella delle edizioni vinte