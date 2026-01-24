Leandro Escudero, uno dei suoi preparatori atletici di Valentin Carboni all'epoca del Lanus, racconta i ricordi del piccolo Valu ai microfoni del quotidiano argentino La Nacion: "Si notava subito la sua bravura. Dico sempre che è il miglior giovane calciatore che abbia mai visto. Ha fatto un'enorme differenza. E aveva molte qualità di un giocatore esperto, nonostante la sua età. Era molto interessato al calcio e alla tattica; era sorprendente quanto ne sapesse. Aveva un pensiero astratto che i bambini di solito non hanno in giovane età, come la capacità di fare un passaggio filtrante. Valentín e i suoi fratelli (Franco e Cristiano, anche loro giocatori) sono l'incarnazione di una famiglia che vive e respira calcio".