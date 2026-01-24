Il Besiktas, come anticipato da Sky, è effettivamente sulle tracce di Luis Henrique. I turchi infatti vorrebbero portare a Istanbul il brasiliano, anche se al momento l’offerta di un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, non soddisfa l’Inter, che non vorrebbe privarsi dell’esterno se non accettando condizioni comunque vantaggiose.

In più, come verificato da FcInterNews.it, non è nemmeno detto che Luis Henrique accetti un eventuale trasferimento in Turchia. L’ex Marsiglia infatti, pur con tutte le difficoltà incontrate sinora, è orgoglioso di aver firmato per i nerazzurri, crede di poter migliorare e dimostrare le proprie qualità a Milano e lasciare l’Italia dopo poco più di sei mesi dal suo sbarco a Malpensa sarebbe una chiara sconfitta personale.

Ergo: non sarebbe scontato un suo sì al Besiktas, il che non significa che sicuramente si impunterebbe per rimanere o per scegliere un’altra destinazione, ma solo che dovrebbe pensare bene e convincersi sul potenziale passaggio alle Aquile nere.