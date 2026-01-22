Quello che potrebbe ormai essere considerato un vecchio amico, ieri pomeriggio è tornato a fare visita ai dirigenti dell'Inter. Alejandro Camano, intorno alle 17, è salito all'ottavo piano del The Corner e si è intrattenuto lì per circa un'ora. Verosimile che come d'abitudine abbia fatto il punto su Lautaro Martinez e sugli obiettivi del club nerazzurro, perché ogni tanto un bilancio bisogna pur farlo. Ma al contempo è tutt'altro che inverosimile che l'agente e gli uomini mercato dell'Inter abbiano affrontato anche un altro argomento: Mario Gila.

Il difensore in forza alla Lazio ha da mesi una cartella a suo nome sul desktop del computer di Viale della Liberazione. Posto che in estate la mini rivoluzione riguarderà soprattutto la difesa, Gila è tra i profili più apprezzati per caratteristiche tecniche, esperienza nel calcio italiano ed età (ad agosto saranno 26 anni). Non solo: il fatto che il suo contratto con i biancocelestei scadrà nel 2027 e non sembra ci sia intenzione di rinnovarlo, potrebbe abbassare notevolmente il costo del suo cartellino che la società capitolina non valuta meno di 30 milioni di euro. Poi, chiaramente, quando bisogna trattare con Claudio Lotito anche le scadenze ravvicinate non sempre rappresentano un vantaggio per gli acquirenti.

Intanto, in attesa di sviluppi, si può registrare la visita dell'agente del difensore catalano nella sede dell'Inter e al netto delle eventuali smentite di rito è molto probabile che il futuro del giocatore sia stato uno degli argomenti affrontati, almeno per capire i margini di manovra in vista della prossima estate.