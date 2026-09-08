Primo giocatore a commentare l’esito della gara del Bernabeu è Lautaro Martinez, che parla così ai microfoni di Sky Sport.

Partita pazza, poteva finire in qualsiasi modo. C’è rammarico?

“Lo ripetiamo sempre, questa è una competizione di dettagli. Quando sbagli, paghi il prezzo: oggi abbiamo subito due gol da due errori ad inizio gara dopo aver approcciato bene e gestito bene il pallone. Loro sono forti, un’avversaria di livello; ma l’Inter ha fatto una gara di personalità. Loro lottano per vincere la Champions come noi perché noi abbiamo l’obiettivo di vincere ogni competizione che inizia”.

Perdere per due regali è dura da accettare?

“Sì, l’amarezza è questa. Abbiamo preso pochi tiri nelle ripartenze, loro hanno giocatori velocissimi con altri che accompagnano. Hanno tantissima gamba però non abbiamo approfittato delle occasioni avute. Usciamo a testa alta, abbiamo giocato una gara di grandissimo livello contro una grandissima avversaria”.

Quanto merito ha Courtois e quanto potevate fare meglio in fase di tiro?

“Abbiamo affrontato uno dei migliori portieri al mondo ma c’è anche del nostro. Dobbiamo migliorare sotto porta, ora usciamo a testa alta ma dobbiamo migliorare in questo aspetto. È la prima partita, manca tanto ma dobbiamo cambiare passo e cercare di vincere la prossima”.

Nella prima parte forse avete sfruttato poco le fasce.

“Può essere, loro giocavamo a quattro e in mezzo c’era poco spazio. Dovevamo occupare di più con le mezzali, nella ripresa abbiamo aggiustato questi movimenti trovando spazio tra le linee. Abbiamo trovato il gol, non siamo riusciti a pareggiare ma siamo stati bravissimi, al loro livello; usciamo a testa alta”.