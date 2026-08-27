L'Inter è ovunque, anche addosso a chi meno ci si potrebbe aspettare. Capita così che Bronny James, giocatore dei Lakers, figlio di LeBron James, uno dei più grandi cestisti della storia, recentemente trasferitosi con tanto rumore a Philadelphia lasciando Los Angeles, trascorra un lunedì sera giocando a calcio. Nulla di insolito per uno sportivo, considerando anche che il padre è proprietario del 2% del Liverpool e il calcio, o meglio il soccer non è un mistero in famiglia. A sorprendere è invece l'outfit di Bronny, che ha giocato con addosso la seconda maglia dell'Inter, quella stile baseball e forse per questo apprezzata da un americano.