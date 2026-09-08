Carlos Augusto, autore del gol del momentaneo 2-1, ha parlato a Inter Tv dopo il ko di Madrid: "Voglio ringraziare i miei compagni, non è mai facile giocare qui. Abbiamo cercato di vincere, ma i dettagli fanno la differenza. Sono felice della prova odierna, così come quella contro il Napoli. Ci abbiamo provato fino all'ultimo, usciamo a testa alta. Felice per il gol, anche se è amaro. La cosa più importante è vincere le partite. Ma abbiamo dimostrato carattere e dobbiamo avere questo in testa per le prossime. Abbiamo dimostrato il nostro carattere. Grande partita, abbiamo fatto benissimo".