Federico Valverde è stato nominato Player of the Match della gara del Bernabeu tra Real Madrid e Inter. Il Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA ha motivato così la scelta di assegnare il premio all'autore del gol del 2-0 madridista: "È stato il motore del gioco del Real Madrid, offrendo una grande prestazione sia in fase difensiva che in attacco, coronata dal fondamentale secondo gol per la sua squadra".

Sezione: L'avversario / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 23:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.