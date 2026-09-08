Federico Valverde è stato nominato Player of the Match della gara del Bernabeu tra Real Madrid e Inter. Il Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA ha motivato così la scelta di assegnare il premio all'autore del gol del 2-0 madridista: "È stato il motore del gioco del Real Madrid, offrendo una grande prestazione sia in fase difensiva che in attacco, coronata dal fondamentale secondo gol per la sua squadra".