Intervistato da La Gazzetta dello Sport durante il "Festival dello Sport a Trento", Yann Bisseck ha provato a riconoscere alcuni dei propri compagni dell'Inter visionando solamente dei piccoli dettagli per ciascun calciatore. 

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Ven 02 ottobre 2026 alle 21:25
Autore: Carlo Alberto Gamba
vedi letture