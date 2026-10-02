Ieri sera a Debrecen, Ungheria, Israele e Kosovo hanno pareggiato 0-0 in una gara di Nations League B. Il giocatore della Juventus, Edon Zhegrova, ha iniziato dalla panchina, entrando solo al 77' al posto di Valmir Matoshi ("Iniziare in panchina è stata una decisione del mister, non vedo l’ora sia la prossima partita, spero di partire titolare e di giocare”). Nel post partita, l'esterno offensivo ha parlato anche della Juventus ai microfoni di Sportmediaset: "Abbiamo una grande squadra, abbiamo una grande rosa, vediamo partita dopo partita, con l’obiettivo però di vincere ogni gara che disputiamo. Penso che ne abbiamo le qualità, poi alla fine si tireranno le somme”.

In conclusione, a Zhegrova viene chiesto se la Juve sia più forte dell'Inter e lui se la cava con un dribbling dei suoi: "Non voglio parlare di questo, però la Juventus è sempre meglio (sorride, ndr)”.