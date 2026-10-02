È arrivato alla sua quinta conferenza stampa in una settimana il CT della Nazionale spagnola Luis De La Fuente. Che da Oviedo, sede della partita di Nations League di domani contro la Cechia, tra i vari temi tocca anche quello della possibile rotazione nel ruolo di portiere, sin qui blindato con buoni dividendi da Unai Simon. Discorso che coinvolge anche il numero uno dell'Inter Josep Martinez: "Quando parliamo di rotazioni, ci riferiamo alla scelta dei giocatori che sono nella forma migliore per la partita. In ogni ruolo. Solitamente, il ruolo del portiere rimane più stabile, ma possono esserci cambiamenti in qualsiasi posizione", le parole di De La Fuente che suonano come uno spiraglio. 

Sezione: News / Data: Ven 02 ottobre 2026 alle 20:55
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.