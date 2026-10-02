Honest Ahanor ha lasciato il raduno della Nazionale maggiore per aggregarsi al gruppo dell'Italia Under 21 di Silvio Baldini, tornata nella notte al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dopo il successo di ieri sull’Armenia, raggiunto in extremis grazie a un gol di Alphadjo Cisse. Gli azzurrini saranno impegnati lunedì, a Pescara, con la Polonia, in una sfida decisiva per la qualificazione alla fase finale del Campionato Europeo di categoria.

Il difensore del Crystal Palace non era partito ieri alla volta di Parigi, dove stasera l’Italia affronterà la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League, rimanendo ad allenarsi al Centro Tecnico Federale di Coverciano insieme ad altri otto compagni di squadra.

Sezione: News / Data: Ven 02 ottobre 2026 alle 13:05 / Fonte: figc.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.