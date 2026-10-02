"E' ancora presto per parlare di promozione nella Lega A". Murat Yakin, ct della Svizzera, usa tutta la prudenza del caso prima del match di Nations League contro la Slovenia, quello in cui gli elvetici sperano di centrare il tris di vittorie dopo aver battuto, in serie, Macedonia del Nord e Scozia, entrambe con un netto 3-0.

"La Slovenia è un avversario che potrà metterci alla prova, con principi tattici interessanti e che è cambiata poco nel modo di giocare anche se hanno un nuovo CT rispetto all’anno scorso quando li abbiamo affrontati nelle qualificazioni ai Mondiali. Soprattutto in casa loro ci avevano messo in difficoltà con la loro organizzazione. Anche questa volta abbiamo preparato un paio di movimenti come facciamo ogni volta a dipendenza della strategia dell’avversario. Ma l’importante è applicare bene il nostro gioco: abbiamo delle buone basi", ha aggiunto il selezionatore dei rossocrociati. Prima di non sbottonarsi sulle scelte di formazione: “Non so se cambierò qualcosa o meno, decideremo in base alla freschezza di ognuno. Ma il bello è che sono tutti in forma".

Per la cronaca, l'interista Manuel Akanji è sempre partito titolare nei due precedenti appuntamenti.