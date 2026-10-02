La partita amichevole tra Argentina e Bolivia ha riaperto il dibattito sul contemporaneo utilizzo nella nazionale albiceleste di Lautaro Martinez e Julian Alvarez. I due hanno giocato insieme dal 1' nell'ultimo test, La Gazzetta dello Sport snocciola alcuni numeri che dimostrano come, da titolari, Scaloni li abbia utilizzati poco in passato.

"Arriviamo a 987 minuti insieme in venti partite, quasi tutte dove o l'uno o l'altro sono entrati a gara in corso per affiancare il compagno. Il totale delle sfide giocate in tandem dal 1' ammonta a nove. Il Toro, quasi all'alba dei trent'anni, ha l'occasione di incidere sul tema della leadership. Diventare il trascinatore, come nell'Inter. Nell'ultimo Mondiale ha infilato tre gol, tra cui quello decisivo all'Inghilterra su assist di Messi, ma in finale è rimasto in panchina. Strano. Specie per chi ha vinto una Coppa America da capocannoniere. Il grande tema sarà affrontato dopo Capodanno. La permanenza del ct Scaloni, in scadenza il 31 dicembre, è tutt'altro che scontata. «Non so ancora se ci sarò o meno», ha detto dopo la Bolivia. Si vedrà".