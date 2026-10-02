Oltre ai giocatori impegnati allo Stade de France in Francia-Italia, un altro nerazzurro si appresta a scendere in campo nella serata di Nations League. Si tratta di Piotr Zielinski, schierato titolare nella partita di Varsavia tra Polonia e Romania, partita cruciale per la selezione di Jan Urban ferma a un punto dopo le prime due partite. 

Sezione: News / Data: Ven 02 ottobre 2026 alle 20:32
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.