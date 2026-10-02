Gli impegni con le nazionali sono ancora nel vivo, ma in casa Inter si comincia a guardare a quando torneranno i giocatori oggi "prestati" ai commissari tecnici. Da ieri è ad Appiano Gentile uno dei difensori, Yann Bisseck, partiti per rispondere alla convocazione e già tornato alla base. Per gli altri bisognerà aspettare.

"L'Italia, dopo l'impegno di stasera, giocherà l'ultima gara di Nations lunedì sera, come Francia e Polonia, quindi il blocco azzurro, Diouf e Zielinski sono attesi martedì - riporta La Gazzetta dello Sport - Chi può anticiparli è Bonny, così come Stankovic: l'ivoriano giocherà domani sera l'ultimo test, mentre il serbo domenica alle 20.45. L'ultimo che farà rientro a Milano sarà Lautaro: il Toro giocherà col Benin a Buenos Aires nella notte italiana di mercoledì".