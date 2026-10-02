Secondo alcune indiscrezioni, diversi club di Premier League starebbero monitorando l'attaccante del Brighton & Hove Albion, la giovane rivelazione greca Charalampos Kostoulas protagonista di una crescita importante con la maglia dei Seagulls. Stando a quanto riferito al sito 4-4-2, Arsenal, Manchester United, Chelsea e Newcastle si sono messe in fila per il giocatore che in questo inizio di stagione, in otto partite ufficiali, ha già segnato quattro gol e fornito tre assist per il suo club. Ma anche l'Inter, si legge, ha mostrato interesse per il ragazzo, giudicato un numero 9 moderno che impressiona per le sue doti fisiche, la potenza nel tiro e l'impeccabile agilità nei movimenti.

A complicare l’eventuale operazione ci sarebbe soprattutto la richiesta del Brighton, che ritiene il ragazzo cruciale per i suoi progetti futuri e che valuterebbe il cartellino dell'ex Olympiacos tra 60 e 70 milioni di euro.