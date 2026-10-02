La sosta infinita. Siamo di fatto a metà della pausa nazionali, con qualche nerazzurro che però già "vede" il rientro alla base. Bisseck, grazie al metodo Klopp, è già a Milano, altri lo copieranno presto. Ma non tutti.

La grana principale resta Lautaro, impegnato peraltro in partite amichevoli: il capitano si rivedrà ad Appiano Gentile probabilmente solo giovedì, a poche ore da Inter-Parma.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 02 ottobre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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