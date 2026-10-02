Un anno di contratto. Così Matteo Darmian e il Bologna dovrebbero chiudere l'accordo per assicurare ai felsinei le prestazioni dell'ex interista. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, qualora nei prossimi due o tre giorni Palladino e il suo staff avranno l'impressione che il giocatore possa essere pronto entro due, massimo tre settimane, allora si procederà. In caso contrario non se ne farà nulla.

"Inutile nascondere come a Casteldebole nessuno vorrebbe arrivare a questa conclusione, non fosse altro per lo straordinario spessore sia del calciatore che della persona", si legge sul quotidiano, che vede ad oggi uno scenario nel quale si può prevedere che "le possibilità di una sua firma sul contratto siano tanto (ma tanto) più alte rispetto a quelle legate a un suo addio".