Hakan Calhanoglu è pronto a tornare a disposizione a tutti gli effetti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il regista dell'Inter ha lavorato parzialmente con il gruppo nella giornata di ieri. "Vuole tornare in campo e riprendersi il suo posto in mezzo al campo alla ripresa del campionato; e così sarà, salvo ricadute di cui al momento, fatti i dovuti scongiuri ad Appiano, non c'è il minimo sentore", scrive la rosea.

Continua a lavorare parzialmente in gruppo anche Federico Dimarco, nel centro sportivo in cui da ieri si è rivisto anche Yann Bisseck. Il più indietro tra chi è infortunato è John Stones, ancora al lavoro a parte e senza che vi sia intenzione di accelerare i tempi. Difficile, se non impossibile, vederlo contro il Parma.