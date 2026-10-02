Un traguardo solo intermedio ma da sempre ambito, perché vuol dire affrontare la seconda parte di campionato con la consapevolezza di essere stati i migliori del girone d’andata: Inter e Roma hanno iniziato alla grande la nuova stagione di Serie A ed è già partita la corsa anche al titolo di campione d’inverno. Come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Snai e Sisal Cristian Chivu prenota il bis a quota 1,85, dopo il traguardo dello scorso anno. La prima rivale è, appunto, la squadra di Gian Piero Gasperini, che vede in lavagna a 3,25 il primato al giro di boa 23 anni dopo l’ultima volta. Nelle ultime due occasioni in cui la Roma chiuse il girone d’andata in testa (nel 2003/2004, appunto, ma anche prima, nel 2001/2002), a vincere il campionato fu un’altra squadra (rispettivamente Milan e Juventus), ma quella è un’altra storia che i giallorossi proveranno a ribaltare.

Tornando all’attualità, per il titolo di metà stagione sono in corsa anche Juventus e Como, entrambe proposte a 9,00, mentre si sale a 16,00 e 20,00 per Milan e Napoli; nonostante sia a pari punti con Inter e Roma dopo cinque giornate, invece, i bookie non credono alla Lazio campione d’inverno, un’eventualità proposta a 66 volte la posta.

MIGLIOR ATTACCO – Per provare a raggiungere il proprio obiettivo, l’Inter continua a fare affidamento principalmente sulla propria forza offensiva: dopo gli 89 gol segnati nella scorsa Serie A, i nerazzurri sono partita alla grande segnando già 15 reti. Anche in questo caso, Lautaro e compagni puntano al titolo di miglior attacco, proposto a 1,40. Anche in questo caso, però, occhio anche alla Roma, che di reti ne ha segnate fin qui 14 grazie soprattutto a un super Malen, e che vede il primato di gol a fine stagione a 3,50.

MIGLIOR DIFESA – Tra i suoi punti di forza, la squadra di Gasperini può contare anche su una difesa particolarmente solida: tre i gol subiti finora in questa stagione, in continuità con i soli 31 di tutta la passata stagione; una statistica che premia la Roma, in pole a quota 2,25 per la miglior difesa a fine campionato. La tenuta del proprio reparto arretrato, invece, non sembra essere il punto di forza dell’Inter, che fin qui ha già subito otto reti e in lavagna scivola a 6,00, terza forza dietro anche alla Juventus (4,50), con il Milan a 7,50 e Napoli e Como appaiate a 9,00.