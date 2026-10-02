Ci sono almeno tre dubbi di formazione per Roberto Mancini in vista della partita di questa sera tra Francia e Italia in Nations League. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il ct "deve valutare le condizioni di Pio e Tonali, titolari nelle prime due gare, e se Kean sta bene: in caso di risposta positiva, l'attaccante del Como ha chance di esserci. In difesa Kayode e Calafiori saranno i terzini, Scalvini (o Mancini) e Bastoni i centrali".

"Un dubbio al centro - si legge ancora -: Tonali pivot tra Barella e Fagioli sembra la soluzione più probabile, con la suggestione Frattesi anche a gara iniziata. Il laziale è in corsa anche da esterno alto, come nella ripresa a Bursa. Più enigmatico l'attacco. Se Pio ha recuperato dalle fatiche gioca: da capire se sarà l'unico 9, con ai lati due esterni tra Vergara, Sebastiano Esposito o Maldini, oppure avrà accanto Kean, e dunque con la formula a due centravanti".