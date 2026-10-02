Bagno di folla ieri, all'Inter Store San Babila, a Milano, per Curtis Jones. Il centrocampista nerazzurro è stato protagonista di un speciale Meet&Greet con centinaia di tifosi arrivati sul posto per una sessione di foto e autografi con il loro beniamino. All'indomani dell'evento, l'ex giocatore del Liverpool ha espresso su Instagram la sua gratitudine per l'affetto ricevuto dai fan, con la promessa di fare qualcosa di ancor più grande in futuro: "Mi ha fatto molto piacere vedervi tutti ieri, è stato davvero divertente - ha scritto -. Ho saputo solo all'ultimo che bisognava comprare una maglietta per potermi incontrare, quindi mi dispiace se per alcuni di voi non è stato possibile. Spero che, quando le circostanze saranno favorevoli, potremo organizzare di nuovo qualcosa e rendere l'evento accessibile a tutti!".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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