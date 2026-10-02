L'ex portiere della Roma, Julio Sergio, è stato protagonista di un'intervista sulle colonne de Il Tempo, in cui ha ovviamente parlato dell'attualità giallorossa a partire dalla corsa Scudettto e dal divario con i campioni d'Italia in carica, che a detta del brasiliano rimangono la squadra migliore: “Sul piano della prestazione penso che la Roma si sia avvicinata all’Inter, che resta comunque la squadra da battere. Quest’anno, poi, la Roma sarà protagonista anche in Champions League, un impegno che ti toglie tante energie”.

Sezione: News / Data: Ven 02 ottobre 2026 alle 14:02
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.