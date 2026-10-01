Si è conclusa la seconda giornata di Women's Champions League, con l'Inter Women costretta al pareggio sul campo dell'Austria Vienna. Dopo lo storico successo all'esordio contro l'Hacken, prima vittoria della squadra nerazzurra nella competizione, le ragazze di Sassarini non sono riuscite a conquistare altri tre punti. La partita sembrava però indirizzata verso un risultato diverso. L'Austria Vienna ha trovato il vantaggio al 21' con Uka, ma per lunghi tratti l'Inter ha mantenuto il controllo della gara, creando diverse occasioni per mettere in difficoltà il portiere Pal.
Tante occasioni, ma il gol non arriva
Le nerazzurre hanno costruito numerose opportunità, senza però riuscire a trovare la rete per gran parte dell'incontro. Il tempo scorreva e il rischio di incassare una sconfitta diventava sempre più concreto, nonostante una prestazione che avrebbe meritato un esito differente. La squadra di Sassarini ha continuato a spingere fino ai minuti finali, trovando finalmente la ricompensa al 93'.
Andres evita la sconfitta
Quando le speranze sembravano ormai ridotte al minimo, ci ha pensato Andres a trovare il gol dell'1-1, evitando all'Inter la prima sconfitta nella sua storia in Champions League. Un pareggio che lascia inevitabilmente qualche rimpianto per le numerose occasioni non concretizzate, ma che permette comunque alle nerazzurre di tornare a Milano con un risultato positivo.
Quattro punti dopo due giornate
Dopo il successo contro l'Hacken e il pareggio contro l'Austria Vienna, l'Inter Women sale a quattro punti nelle prime due giornate della competizione. Il risultato non fotografa completamente quanto prodotto sul campo dalle nerazzurre, che avrebbero potuto raccogliere qualcosa in più, ma il gol arrivato nel recupero consente comunque di proseguire il percorso europeo con fiducia.
AUSTRIA WIEN-INTER WOMEN 1-1 | IL TABELLINO
Reti: 21' Uka (A), 93' Andrés (I)
Austria Wien (3-5-2): 1 Pal; 23 Wenninger, 8 Schiechtl, 13 Kirchberger; 2 Schöffel, 7 Pfattner (6 Cordes 77'), 29 Pötzl (11 Sisic 85'), 5 Weiss, 18 Hanshaw; 15 Pfanner (14 Jakobsen 67'), 22 Uka. A disposizione: 12 Goetz, 25 Gartner, 4 Pucci, 19 Schäfer, 21 Orkić, 26 Schorn, 28 Pichler. Allenatore: Stefan Kenesei
Inter (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 2 Kullberg (24 Milinković 46'), 4 Van Diemen, 5 Andrés, 14 Robustellini; 22 Schough (18 Glionna 67'), 16 Tomašević (10 Magull 46'), 8 Vilhjálmsdóttir, 11 Le Bihan; 7 Bugeja (9 Polli 46'), 36 Cambiaghi (26 Raphino 46'). A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 6 Santi, 17 Payne, 20 Detruyer, 29 Giudici, 46 Bressan. Allenatore: David Sassarini
Ammonite: 42' Tomašević (I), 47' Weiss (A), 59' Schöffel (A), 71' Andrés (I), 91' Kirchberger (A)
Recuperi: 1', 3'
Arbitro: Franziska Wildfeuer (GER) Assistenti: Jasmin Matysiak (GER) - Daniela Göttlinger (GER) IV Ufficiale: Davina Lutz (GER) VAR: Katrin Rafalski (GER) AVAR: Benjamin Cortus (GER)
Autore: Ludovica Ferrante
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