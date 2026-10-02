Domani toccherà all'Inter sfidare in amichevole il Lumezzane, squadra che milita in Serie C. Oggi, in vista della ripresa del campionato, sono scesi in campo anche Napoli e Milan.

La squadra di Allegri ha perso 2-0 contro l'Avellino nel test che si è disputato a Castel Volturno. Decisive le reti di Venturi e Di Maggio (ex Inter). Solo 1-1 per il Milan che ha sfidato questa mattina il Padova: a sbloccare il match nella ripresa Loftus-Cheek, nei minuti finali il pareggio grazie a un colpo di testa di Sgarbi.