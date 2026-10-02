Domani toccherà all'Inter sfidare in amichevole il Lumezzane, squadra che milita in Serie C. Oggi, in vista della ripresa del campionato, sono scesi in campo anche Napoli e Milan.

La squadra di Allegri ha perso 2-0 contro l'Avellino nel test che si è disputato a Castel Volturno. Decisive le reti di Venturi e Di Maggio (ex Inter). Solo 1-1 per il Milan che ha sfidato questa mattina il Padova: a sbloccare il match nella ripresa Loftus-Cheek, nei minuti finali il pareggio grazie a un colpo di testa di Sgarbi.

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 02 ottobre 2026 alle 14:29
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.