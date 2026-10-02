Potrebbero essere tre gli 'italiani' in campo nella Francia che stasera sfiderà la Nazionale azzurra di Roberto Mancini, allo Stade de France, per la terza giornata del Gruppo A di Nations League. Secondo le informazioni de L'Équipe, Zinedine Zidane sembra orientato ad affidarsi nuovamente a Mike Maignan tra i pali, anche se non sorprenderebbe la mossa di dare una chance a Guillaume Restes. A centrocampo, Zizou ha tutta l'intenzione di trovare uno spazio a Lucas Da Cunha, che ha ben impressionato contro il Belgio: con il comasco potrebbe giocare il romanista Manu Koné. Panchina, invece, per l'interista Andy Diouf, al quale dovrebbe essere preferito, come era successo contro la Turchia, Adrien Truffert. In attacco, senza l'infortunato Kylian Mbappé, è possibile l'inserimento dal via di due assi come Ousmane Dembélé e Michael Olise. In difesa, infine, resta da capire chi affiancherà Dayot Upamecano: nelle prove di ieri Leny Yoro ha fatto coppia con il giocatore del Bayern Monaco, ma Jacquet si candida per una maglia da titolare.

PROBABILE FRANCIA: Maignan; Koundé, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Koné; Olise, Dembélé, Doué.