Potrebbero essere tre gli 'italiani' in campo nella Francia che stasera sfiderà la Nazionale azzurra di Roberto Mancini, allo Stade de France, per la terza giornata del Gruppo A di Nations League. Secondo le informazioni de L'Équipe, Zinedine Zidane sembra orientato ad affidarsi nuovamente a Mike Maignan tra i pali, anche se non sorprenderebbe la mossa di dare una chance a Guillaume Restes. A centrocampo, Zizou ha tutta l'intenzione di trovare uno spazio a Lucas Da Cunha, che ha ben impressionato contro il Belgio: con il comasco potrebbe giocare il romanista Manu Koné. Panchina, invece, per l'interista Andy Diouf, al quale dovrebbe essere preferito, come era successo contro la Turchia, Adrien Truffert. In attacco, senza l'infortunato Kylian Mbappé, è possibile l'inserimento dal via di due assi come Ousmane Dembélé e Michael Olise. In difesa, infine, resta da capire chi affiancherà Dayot Upamecano: nelle prove di ieri Leny Yoro ha fatto coppia con il giocatore del Bayern Monaco, ma Jacquet si candida per una maglia da titolare. 

PROBABILE FRANCIA: Maignan; Koundé, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Koné; Olise, Dembélé, Doué.

Sezione: News / Data: Ven 02 ottobre 2026 alle 12:39
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.