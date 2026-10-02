Curtis Jones è stato ieri tra i protagonisti dell'incontro con i tifosi avvenuto all'Inter Store di San Babila a Milano. Oggi il Corriere dello Sport ne fa un ritratto nel quale si sottolinea come da parte dell'inglese non ci sia alcun ripensamento per la decisione di trasferirsi fuori dalla Liverpool a lui così cara. Si parla anche dell'ambientamento del giocatore, che ad oggi "addirittura, sembra funzionare meglio extra campo, rispetto a quello in campo. Forse perché anche la sua compagna, Saffron Khan, si è subito trovata a suo agio, scoprendo e apprezzando quello che offre Milano. Tra cui la Fashion Week di fine settembre: Jones ha assistito alla sfilata di Diesel, facendosi riprendere con un outfit completo del marchio. Moda, e quindi shopping, ma non solo: alla famiglia Jones (c’è pure la piccola Gisell) piacciono pure il cibo italiano e l’arte. Non a caso, hanno scelto di abitare in una zona centrale della città".

Sul terreno di gioco ha avuto un paio di passaggi a vuoto, contro Real Madrid e Roma, ma "il percorso è ormai tracciato. Si tratta di completarlo. A spingere Jones c’è innanzitutto Chivu, che l’ha voluto a tutti i costi. Nei pensieri dell’allenatore rumeno c’è l’idea che l’ex Liverpool possa aumentare la qualità della mediana, aggiungendo anche l’intensità tipica della Premier. Il centrocampista ha già lanciato segnali in questo senso: ora devono trasformarsi in partite intere. Sarà utile allora questa pausa del campionato, visto che Jones non è stato convocato dall’Inghilterra ed è rimasto alla Pinetina ad allenarsi. Molto probabile, quindi, che contro il Parma, alla ripresa del torneo, faccia il suo esordio tra i titolari a San Siro".