Il portiere del Napoli Alex Meret è stato protagonista di un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho fatto un lavoro personalizzato, sia sul campo che in palestra e facendo terapie. Questa settimana ho iniziato a fare anche un lavoro più specifico sul campo. Se tutto va come deve andare, la prossima settimana dovrei rientrare in gruppo e spero di poter essere a disposizione per la prossima partita".

Cosa è cambiato maggiormente in te dopo tanti anni a Napoli? "Sicuramente sono più esperto, riesco a gestire meglio determinati momenti, determinate pressioni. Sono arrivato qua molto giovane, adesso ho anche due figli e con la mia famiglia ci troviamo molto bene a Napoli. Sicuramente sono cresciuto tanto"

Le voci dall'esterno e gli obiettivi stagionali

Come gestisci la pressione e tutte le voci che arrivano dall’esterno? "Lavoro ogni giorno con umiltà e sacrificio. Cerco di isolarmi un po’ da quelle che sono le tante voci che ci sono a Napoli. Cerco di dare importanza al giudizio delle persone che ne capiscono e delle persone che mi sono vicine. Bisogna cercare di mantenere sempre un equilibrio".

Dopo tutto quello che hai vinto con il Napoli, la fame è ancora la stessa? "Sarebbe grave se fosse il contrario. Napoli è una piazza importante, una squadra importante, che deve ambire sempre a provare a vincere i trofei. Bisogna sempre cercare di avere questa ambizione".

Qual è l’obiettivo del Napoli in questa stagione? "Essere competitivi su tutti i fronti. La stagione è ancora all’inizio, magari abbiamo lasciato qualche punto per strada, però c’è ancora tanto tempo. Dobbiamo cercare di arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni".