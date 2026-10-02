Il premio Philadelphia Coach Of The Month di agosto-settembre è stato assegnato all’allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Frosinone-Sassuolo, in programma venerdì 16 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 5ª della Serie A Enilive 2025/2026.

“Il Frosinone di Massimiliano Alvini è certamente tra le più belle sorprese di questo eccellente inizio di stagione - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Il Frosinone, pur essendo una squadra neopromossa, sta giocando bene e ha saputo fare risultato anche contro avversarie di alto livello, grazie al pressing, l’alta intensità e il dinamismo che sono il marchio di fabbrica di Alvini. Il Mister sta valorizzando al meglio una rosa interessante anche perché composta da molti giovani talenti italiani, che seguono con convinzione le idee del proprio allenatore proponendo un calcio intenso capace di fare risultato e al contempo offrire spettacolo e divertimento”.