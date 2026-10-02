Non ha sostanzialmente colto di sorpresa nessuno la notizia circolata nelle ultime ore in Germania, dove Sky Sports Deutschland ha rivelato come i top club abbiano messo gli occhi su Finn Jeltsch, giovane e talentuoso difensore dello Stoccarda. Recentemente, si sono diffuse voci di un interesse da parte di Liverpool e Arsenal, club che vanno aggiunti a Inter e Barcellona e si dice che anche il Bayern Monaco abbia chiesto informazioni. Tuttavia, secondo Sport Bild, nessuno dello Stoccarda ha ancora ricevuto chiamate per Jeltsch.

Secondo il magazine tedesco, però, la dirigenza degli Schwaben non ha intenzione di lasciar partire il proprio gioiellino a buon mercato: chi vuole strappargli il giocatore è chiamato a mettere sul piatto almeno 50 milioni di euro. Jeltsch è libero di continuare a crescere a Stoccarda e potenzialmente aumentare il suo valore di mercato. Se lo Stoccarda si qualificasse anche nella prossima stagione per la Champions League, la dirigenza del club avrebbe sicuramente validi argomenti per convincere Jeltsch a rimanere. Se invece non dovesse andare in porto, il VfB riceverebbe comunque un indennizzo sostanzioso, dato che Jeltsch ha un contratto fino al 2030 senza clausola rescissoria.