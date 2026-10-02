Ieri, giovedì 1° ottobre 2026, il Manchester City Football Club ha depositato il proprio ricorso completo contro il parere della Commissione della Premier League, in relazione al procedimento disciplinare aperto dalla stessa lega inglese.

"La ferma posizione del Club è che tale parere, per molteplici ragioni, contenga evidenti errori sostanziali – di diritto, di principio e di fatto – e non sia affidabile - si legge nella nota diffusa in mattinata dai Citizens -. Il Club si dichiara innocente rispetto alle accuse della Premier League e dispone di un ampio corpus di prove inconfutabili a sostegno della propria posizione in merito alla vicenda. Continueremo a rispettare il regolare svolgimento del procedimento e, di conseguenza, siamo tenuti a limitare ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione dell'iter processuale".