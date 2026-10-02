In collegamento con gli studi di Sportitalia, nello spazio dedicato alla Serie B, Salvatore Esposito ha commentato anche gli exploit dei suoi fratelli Pio e Sebastiano, entrambi in campo dal primo minuto in Nazionale a Bursa contro la Turchia. Un evento storico sia per il calcio italiano sia, ovviamente, per la famiglia nativa di Castellammare di Stabia: "E' stata sicuramente una settimana emozionante, avere due fratelli che indossano insieme la maglia del proprio Paese non ci ha fatto stare nella pelle, a me e alla mia famiglia. Siamo molto contenti".

Cosa dirai a entrambi?

"Che siamo orgoliosi di loro e speriamo che con quella maglia riescano a fare gioire tutti gli italiani".

Come ti preparerai prima della Francia?

"Io sono molto scaramantico, indosserò gli stessi vestiti e mangerò le stesse cose come prima della partita contro la Turchia, sperando stavolta in un gol di Sebastiano".