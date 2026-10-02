Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex centrocampista della Lazio Gaizka Mendieta afferma di apprezzare particolarmente il fatto di vedere i biancocelesti in vetta alla Serie A: "Cosa mi piace del campionato? Che la Lazio è prima! Oggi l’Inter è una corazzata. Penso a Cristian Chivu ed è bello vedere ex calciatori diventare allenatori. Però mi fa un po’ di pena vedere l’Italia fuori da tre Mondiali. Se seguo ancora la Lazio? Vedo soprattutto i risultati".  Poi, un commento sulle contestazioni della pizza all'indirizzo del presidente Claudio Lotito: "Sono tosti i laziali. Certe cose non cambiano mai…".

Sezione: News / Data: Ven 02 ottobre 2026 alle 17:06 / Fonte: TMW
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.