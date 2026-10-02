L'ex difensore Sebino Nela, interpellato da Tuttomercatoweb, ha parlato della lotta al vertice, soffermandosi sulle big di Serie A: "E' ancora troppo presto, ma non solo per la Roma, è presto anche per l'Inter e tutte le altre. Sono passate poche giornate e, anche se abbiamo già visto qualcosa, aspettiamo. Ci sono squadre che stanno lavorando, migliorando. Si inizierà a capire intorno alla decima/dodicesima". Ancora Nela: "Secondo me l'Inter rimane ancora la più forte del campionato. la Roma c'è, è migliorata in qualche elemento e i numeri di Malen testimoniano quanto stiano facendo bene".