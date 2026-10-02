Hakan Calhanoglu vede il traguardo del suo percorso di recupero. Secondo Sky Sport, il centrocampista turco, che ieri ha lavorato parzialmente con i compagni per la prima volta dopo l'infortunio che lo aveva fermato nelle ore precedenti a Inter-Udinese, all'inizio della prossima settimana rientrerà in gruppo. Davanti a sé, Calha avrà 5-6 giorni per mettersi a completa disposizione di Cristian Chivu per il match contro il Parma di sabato 10 ottobre. Lo stesso discorso vale anche per Federico Dimarco, che ormai si è messo alle spalle il problema fisico che gli ha impedito di rispondere alla convocazione del ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Diversa, invece, la situazione di John Stones che, a differenza dei compagni, sta lavorando ancora a parte e avrà bisogno di qualche giorno in più per tornare arruolabile.