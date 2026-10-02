Sono tre i ballottaggi di formazione ancora vivi nella testa di Roberto Mancini, a poche ore da Francia-Italia, la sfida valida per la la terza giornata del Gruppo A di Nations League. Due di questi riguardano gli interisti Francesco Pio Esposito e Nicolò Barella, che si giocano il posto rispettivamente con Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. I due nerazzurri, secondo le notizie di Sky Sport, sono leggermente in vantaggio nelle idee del Mancio. L'altro dubbio è relativo al partner che con Alessandro Bastoni completerà la coppia di centrali di difesa: sarà Scalvini o Mancini?

PROBABILE ITALIA: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.