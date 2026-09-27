Prima dell'inizio dello spettacolo di beneficenza organizzato ieri in piazza Plebiscito dalla Fondazione PUPI, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha ricevuto un omaggio particolare: l'ex capitano nerazzurro ha infatti avuto in dono una maglia con la scritta Quartieri spagnoli da Salvatore Visone, l'imprenditore che ha lanciato il marchio. Stesso dono per gli altri ospiti della serata, tra cui Gianfranco Zola, ex stella del Napoli, e Max Pezzali, il cantante noto tifoso interista.