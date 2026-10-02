I giocatori dell'Inter dell'era Pellegrinil, durata dal 1984 al 1995, si sono ritrovati a casa dell'ex presidente, scomparso lo scorso anno, per una rimpatriata che Valentina, figlia di Ernesto, ha voluto mantenere come appuntamento anche dopo la scomparsa del padre. "Per ricordarlo e dare continuità a una tradizione che tutti hanno piacere di portare avanti", afferma l'attuale presidentessa del Gruppo Pellegrini in un articolo pubblicato oggi su Il Giorno.
Era nata, racconta Aldo Serena, "come una serata dedicata ai protagonisti dell’Inter dei record, quella dello Scudetto ’88-’89, ma negli anni è stata estesa anche agli altri giocatori dell’era Pellegrini. C’era il consueto calore, si è parlato di calcio e si è ricordato chi purtroppo non è più con noi, come il presidente ma anche Andy Brehme". Aggiunge l'ex centravanti: "Durante l’era Fraizzoli, Pellegrini era un consigliere. Il sabato veniva in ritiro e ci leggeva delle poesie scritte di suo pugno. Era un “quadretto“ in cui nominava tutti, fino all’ultima riserva. Non potevamo sapere che sarebbe diventato il presidente, ma fu un gesto che mi fece capire tanto della persona".
Presente Nicola Berti: "Una bellissima serata, d’altronde se ci sono io lo è per forza", sottolinea con la consueta verve. "Purtroppo il presidente non è più con noi, ma la famiglia ci ha aperto casa. Ed è sempre bello ritrovarsi", dice invece Beppe Bergomi. "Il presidente teneva molto a questa serata, ne sentiamo tutti la mancanza - aggiunge Alessandro Bianchi -. Mi acquistò dal Cesena, poi ho fatto sette anni in nerazzurro".
Alcune foto della serata sono state postate su Instagram da Nicola Berti. Tra i presenti si scorgono, oltre allo stesso Berti: Aldo Serena, Corrado Verdelli, Antonio Manicone, Paolo Stringara, Jurgen Klinsmann, Riccardo Ferri, Beppe Baresi, Antonio Paganin, Alessandro Bianchi, Dario Morello e Beppe Bergomi insieme a Valentina Pellegrini, alla mamma Ivana e al marito Alessandro Ermolli.
Autore: Antonio Di Chiara
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