Saranno sei le squadre del Settore giovanile dell'Inter impegnate nel week-end, in un menù che non prevede alcuna gara della Primavera di Emiliano Bigica, complice la sosta dei campionati. In campo ci andranno tre Under femminili e altrettante Under maschili. Ecco il programma:

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 4 ottobre, ore 15:00 - Campionato, 3ª giornata: Inter-Parma - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 18 Domenica 4 ottobre, ore 11:00 - Campionato, 5ª giornata: Inter-Napoli- KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 4 ottobre, ore 14:30 - Campionato, 3ª giornata: Inter-Frosinone - Centro Sportivo Enotria, Milano.

UNDER 16 Domenica 4 ottobre, ore 15:00 - Campionato, 4ª giornata: Monza-Inter - Centro Sportivo Monzello, Monza (MB).

UNDER 15 Domenica 4 ottobre, ore 11:00 - Campionato, 4ª giornata: Monza-Inter - Centro Sportivo Monzello, Monza (MB)..

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 4 ottobre, ore 14:30 - Campionato, 3ª giornata: Inter-Frosinone - Centro Sportivo Enotria, Milano.