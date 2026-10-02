La Juventus cade 1-0 contro la Cremonese nell’amichevole disputata alla Continassa durante la sosta per le Nazionali. A decidere la partita è l'ex Inter Bonazzoli al 12’, su assist di Licina. I bianconeri faticano a creare occasioni nel primo tempo, con Kolo Muani impreciso sotto porta. Nella ripresa la squadra di Pecchia gestisce il vantaggio, mentre nel finale trovano spazio diversi giovani. Da segnalare gli esordi dei figli d’arte Marchisio e Montero in casa bianconera.

La Juventus è la seconda big a "cadere" dopo il Napoli, sconfitto 2-0 dall'Avellino. Pari tra Milan e Padova. Domani mattina toccherà all'Inter contro il Lumezzane

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 02 ottobre 2026 alle 15:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.