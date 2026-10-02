Francia-Italia non darà indicazioni sul reale valore della Nazionale italiana ma sarà utile per valutare a che punto è la crescita del gruppo, secondo Alessandro Bastoni: "Non credo che una singola partita possa definire chi siamo, specialmente se si parla di un avversario come la Francia - ha spiegato il difensore dell'Inter a Vivo Azzurro -. Sappiamo quanto loro siano forti, a oggi lo sono più di noi. Sarà un bel test per capire a che punto siamo".

Mancherà Mbappé, ma la Francia ha comunque a disposizione Doué, Barcola, Olise, Dembélé. Come si fermano?

""Non è facile per nessuno al mondo affrontare giocatori del genere. Dopo la partita con l Turchia ho sottolineato che avevamo fatto una grande fase difensiva di squadra, è quello che servirà anche contro la Francia perché singolarmente ci sono superiori".

Giocherete con aggressività e in verticale?

"Sarà così, è quello che vogliamo diventare, come ci chiedere il mister. Questo è il nostro obiettivo per il futuro, indipendentemente dall'avversario".

Il gol che hai segnato in Turchia.

"E' stato importante perché sappiamo cosa è successo negli scorsi mesi. Era importante sbloccarci mentalmente, speriamo sia di buon auspicio da qui in avanti".