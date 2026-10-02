Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, anche lui presente al Festival dello Sport di Trento parla coi cronisti presenti dicendo la sua sulla Serie A e su quanto espresso in queste prime settimane: "Vedo un calcio propositivo, dove anche le così dette piccole stanno facendo molto bene. Tanti stanno investendo, la fisionomia del calcio italiano sta cambiando. Ogni partita è difficile".

Che società ha trovato nell'Atalanta?

"La società è straordinaria, i Percassi sono persone di grandissimo livello, sia professionale che umano. La piazza è incredibile, con tifosi che ti sostengono sempre. Qui c'è tutto per fare bene".