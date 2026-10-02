Davide Frattesi e non Nicolò Barella. Questa è la principale novità dell'ultimissimo minuto della formazione ufficiale schierata da Roberto Mancini per la partita di Nations League contro la Francia. C'è invece la conferma di Alessandro Bastoni in difesa e dei fratelli Sebastiano e Pio Esposito in avanti, con Moise Kean a completare il tridente. Nella Francia, Adrien Truffert si riprende la corsia di sinistra confinando in panchina Andy Diouf.

Ecco le formazioni ufficiali di Francia-Italia:

Francia (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Allenatore: Zinédine Zidane.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, P. Esposito, Esposito. Allenatore: Roberto Mancini.

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 02 ottobre 2026 alle 19:38
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.