Davide Frattesi e non Nicolò Barella. Questa è la principale novità dell'ultimissimo minuto della formazione ufficiale schierata da Roberto Mancini per la partita di Nations League contro la Francia. C'è invece la conferma di Alessandro Bastoni in difesa e dei fratelli Sebastiano e Pio Esposito in avanti, con Moise Kean a completare il tridente. Nella Francia, Adrien Truffert si riprende la corsia di sinistra confinando in panchina Andy Diouf.

Ecco le formazioni ufficiali di Francia-Italia:

Francia (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Allenatore: Zinédine Zidane.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, P. Esposito, Esposito. Allenatore: Roberto Mancini.