Scrittore, sceneggiatore, attore, giornalista e regista, Gonzalo Suárez è scomparso martedì scorso all'età di 92 anni nella sua casa di Madrid, dopo una carriera poliedrica costellata di premi e riconoscimenti fino alla fine, come il Goya onorario ricevuto lo scorso anno per aver sperimentato "in tutti i generi e da ogni prospettiva", come sottolineato dall'Accademia del Cinema nel conferirgli il premio. Nato a Oviedo nel 1934, Suárez si trasferì a Madrid da bambino con il padre, professore di francese e correttore di bozze. All'età di 10 anni, si iscrisse al liceo francese per ricevere un'istruzione che il padre integrò introducendolo al mondo culturale del paese vicino. Nel 1951, si iscrisse all'università per studiare Filosofia e Lettere, iniziando contemporaneamente gli studi di pittura presso la Scuola di Arti e Mestieri di Madrid, oltre a partecipare alle attività del Teatro Universitario Spagnolo (TEU).

Il contatto con l'Inter

In quel periodo, i suoi genitori si separarono e sua madre iniziò una relazione con l'allenatore Helenio Herrera, che in seguito avrebbe sposato. Come conseguenza di questa unione, Gonzalo iniziò a svolgere occasionalmente anche l'attività di osservatore calcistico, oltre ai suoi altri lavori. Durante gli anni trascorsi a Barcellona partecipò alla creazione della cosiddetta Scuola di Barcellona, ​​influenzata dalla Nouvelle Vague francese in contrasto con il cinema realista che si stava sviluppando a Madrid. Da lì emersero, alla fine degli anni '60, le sue prime opere, come il cortometraggio muto 'El horrible ser nunca visto' (1966) e 'Ditirambo vela por nosotros' (1967), di cui fu anche produttore, sceneggiatore e interprete, tratto dal suo romanzo 'Rocabreno bate a Ditirambo'. Da questo titolo nacque il suo primo lungometraggio, 'Ditirambo', nel 1967, grazie al finanziamento di Angelo Moratti, allora presidente dell'Inter, che contattò tramite Helenio Herrera. Il protagonista della storia, che non sorride mai e dice sempre la verità, ha anche dato il suo nome alla sua casa di produzione, 'Ditirambo Films'.